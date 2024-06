PF investiga fraude de R$ 1 milhão em empréstimos bancários na Bahia | A TARDE

A Operação Fake Front, da Polícia Federal, foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 28, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal, previdência social e outras instituições bancárias.

Nesta terça, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana, todos expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do respectivo município.



A investigação detectou que foram abertas 19 contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana e Brasília, com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.

De acordo com as investigações da PF, os fraudadores faziam diversos empréstimos através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.



Com os recursos do golpe, os fraudadores adquiriam produtos no comércio de Feira de Santana, sendo grande parte gasta em agências de turismo e casas de material de construção.

A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.

A Caixa fez comunicado sobre a atuação junto aos órgãos de segurança. Confira:

"A CAIXA atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública em suas investigações e operações. Essa atuação conjunta contribui para operações exitosas, como na operação Fake Front.

As informações relacionadas aos casos suspeitos de fraude e as ações realizadas pela área de segurança da CAIXA para investigar e coibir fraudes possuem caráter sigiloso, sendo repassadas apenas às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações criminais em andamento.

O banco ressalta que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.

Adicionalmente, esclarecemos que a CAIXA possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento."

