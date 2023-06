PF, PM e MP fazem operação contra organização criminosa na Bahia

As Polícias Federal e Militar da Bahia, com apoios da PM de Pernambuco e do Ministério Público Estadual realizam nas primeiras horas desta terça-feira, 20, uma operação para combater uma organização criminosa com atuação nos estados da Bahia, Pernambuco e Sergipe.

Ordens judiciais são cumpridas em imóveis utilizados pelos criminosos envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, entre outros delitos.

Equipes da PF, da Cipe Caatinga, da SSP e do Bepi de Pernambuco participam da operação, batizada de "Astreia". Desde as primeiras horas da manhã, mais de 70 Policiais Federais cumprem nove mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca apreensão.

null Alberto Maraux | SSP-BA

As investigações revelaram conexão do grupo criminoso investigado com uma série de delitos, dentre eles, tráfico de drogas, armas e homicídios, aumentando significativamente a violência local. Constatou-se, ainda, que o líder da facção, apesar de ser Juazeirense, estaria residindo em Aracaju/SE, de onde comandava a atuação do referido grupo criminoso.

Os investigados responderão pelos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro, cujas as penas somadas pode chegar a 33 anos de reclusão. Caso seja comprovado homicídio, a pena é de 12 a 30 anos.

ASTREIA, na mitologia grega, é considerada a Deusa da Pureza, o que se correlaciona à suposta qualidade da droga comercializada pela facção. Além disso, a Deusa Astreia traz a imagem da balança, símbolo da justiça, para lembrar aos homens que tudo tem seu contraponto.

A Polícia Federal continuará a apuração, na tentativa de elucidar a real amplitude da suposta organização criminosa, bem como identificar outros integrantes.