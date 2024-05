PF realiza erradicação de plantios de maconha no norte da Bahia | A TARDE

A Polícia Federal deflagou a Operação Terra Livre III, entre os dias 02 e 14 de maio, no norte da Bahia, com o objetivo de reduzir a produção e oferta de maconha na região. A operação contou com o apoio da PRF, GRAER, CIPE-CAATINGA, CIPE-SEMI ÁRIDO, 54º CIPM e 9º BBM.

Segundo a corporação, desde janeiro de 2024 foram localizados e destruídos 19 roças, resultando na erradicação de cerca de 278 mil pés de maconha e na destruição de 17 mil mudas. As plantações foram encontradas em Abaré, Andorinha, Cabrobó (Pernambuco), Campo Formoso, Casa Nova, Curaçá, João Dourado, Sento Sé e Xique-Xique. Além disso, houve a prisão de cinco pessoas em flagrante e duas armas de fogo foram apreendidas.



O ciclo produtivo da cannabis é monitorado pelos policiais federais e novas ações são realizadas nos períodos próximos à colheita, coibindo, assim, a finalização do cultivo. A persistência das ações de erradicação de plantios de maconha tem como efeito direto a diminuição da oferta da maconha no mercado consumidor.

Com essas operações consecutivas, a Polícia Federal contribui significativamente para o desabastecimento dos pontos de venda de droga no estado da Bahia e outros estados da Região Nordeste, evitando a escalada da violência associada ao tráfico de drogas.





Divulgação

