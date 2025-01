Pipas devem ser soltas em áreas abertas para evitar eletrochoque

Brincadeira pode causar acidentes e interrupções no fornecimento de energia - Foto: Reprodução | Freepik

Empinar pipa parece brincadeira antiga em um mundo em que tudo é tecnológico, mas famílias e amigos ainda se reúnem para erguer “arraias” no céu. O momento ao ar livre é um excelente lazer, mas é preciso se atentar ao risco das pipas próximas à rede elétrica. A brincadeira pode causar acidentes e interrupções no fornecimento de energia.

Apenas em 2024 foram registradas 439 ocorrências envolvendo arraias e rede elétrica. Em 2023, foram 428 casos, conforme dados da Neoenergia Coelba na Bahia. Os consumidores afetados por esses acidentes em 2024 somaram 207.557.

Soltar pipa longe de fios elétricos, em locais abertos como campos ou praias, é a primeira recomendação da gerente de segurança da Neoenergia Coelba, Rosy Menezes. Também para a segurança, é importante não fazer arraias com materiais metálicos, porque são bons condutores de energia.

Hábito de infância

O encanador e cozinheiro Ayslan Gleizer brinca com pipas desde os 5 anos e segue o hábito mesmo aos 28. “Comecei com os primos e hoje continuo porque é um reencontro de amigos, para ver a galera, brincar com os filhos, quem tem”, afirma.

No caso da pipa enroscar, em postes ou subestações de energia, a recomendação é para quenão se tente resgatá-la. Se ocorrerem acidentes, a recomendação dos técnicos da Coelba é para que a pessoa entre em contato imediatamente com a empresa e um profissional habilitado deverá desenergizar a rede. Também não se deve tentar tocar em uma pessoa que receba descarga elétrica