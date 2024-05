Pitbull ataca mulher grávida na Bahia e é morto por familiares | A TARDE

Familiares precisaram sacrificar um cachorro da raça pitbull após ele atacar uma mulher grávida de oito meses no município de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. O animal avançou na moça dentro da casa onde ela reside na terça-feira, 23.

Informações iniciais apontam que a mulher teria se sentido mal e desmaiado, após pedir ajuda da mãe, que entrou no local com o cachorro logo atrás. Ao ver a moça no chão, o pitbull atacou ela com mordidas, sendo separado pelo marido da vítima.

Sem conseguir conter o animal, eles acabaram sacrificando o cão. A mulher atacada foi levada para receber ajuda do hospital de Jaguaquara, depois encaminhada para uma unidade médica de Jequié. A mãe e a criança seguem bem.