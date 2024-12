Planserv amplia rede credenciada na capital e no interior da Bahia

No interior, diversos municípios recebem novos serviços - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Beneficiários do Planserv passaram a ter mais opções de clínicas, hospitais e laboratórios, em diversas especialidades, tanto na capital quanto no interior da Bahia. A contratação de novos prestadores, publicada pela assistência de saúde no Diário Oficial do Estado (DOE), tem como objetivo ampliar os atendimentos aos usuários, facilitando o acesso ao cuidado médico em diferentes localidades.

De acordo com a coordenadora-geral do Planserv, Socorro Brito, a ampliação da rede credenciada oferece mais opções diversificadas. “Com essas novas parcerias, o Planserv reafirma seu compromisso em proporcionar atendimento de qualidade, abrangência e eficiência aos seus beneficiários”, destacou.

No interior, diversos municípios recebem novos serviços. Santo Antônio de Jesus conta com a Clínica Dra. Rosana Nunes, especializada em fisioterapia, e o Oncocenter, que oferece tratamentos oncológicos. Jacobina é atendida pelo Centro Médico da Chapada Diamantina, que fornece serviços de clínica médica, pediatria, cardiologia, gastroenterologia e exames como endoscopia e radiodiagnóstico.

Em Senhor do Bonfim, foi adicionado serviço de fisioterapia, além de análises clínicas na Drogaria e Laboratório Melo Maia. A cidade de Irecê, por sua vez, teve a Clínica e Laboratório Melo Barros ampliando a oferta de exames laboratoriais.

Já Barreiras e Luís Eduardo Magalhães contam agora com hospitais gerais: o Hospital Cotefi e o Hospital e Maternidade Silvestre, respectivamente. Em Conceição do Coité, com a inclusão do Ícone Centro Médico, que oferece ortopedia e mastologia, e a Clinos – Clínica de Olhos/Hospital Dia, especializada em oftalmologia –, a cidade se beneficia de um suporte ainda maior.

Em Salvador, também houve ampliação nos serviços disponíveis. No distrito de Itapagipe, no bairro da Ribeira, a LR Clínica de Fisioterapia foi incorporada para tratamentos fisioterapêuticos. Já no Cabula, a Clinovamed oferece uma vasta gama de especialidades, incluindo pediatria, ginecologia, urologia, dermatologia e cirurgia vascular.

Para mais informações, a Central de Relacionamento do Planserv está disponível 24 horas por dia, por meio do número 0800 056 6066, com ligações gratuitas para todo o estado da Bahia.