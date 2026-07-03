Planserv e Cardiotórax fecham acordo e mantêm atendimento a beneficiários

Os beneficiários do Planserv (Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia) que necessitam de cuidados na área de cirurgia cardiovascular e torácica têm uma garantia de continuidade assistencial. Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, 3 de julho, a direção do plano e a Cooperativa Cardiotórax alinharam as medidas necessárias para assegurar a manutenção da parceria de longo prazo entre as instituições.

O encontro serviu para afastar qualquer risco de suspensão nas agendas. De forma consensual, as duas partes avançaram na construção de soluções para demandas internas e definiram os cronogramas de ajustes técnicos e administrativos que serão implementados nas próximas etapas regulatórias.

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Assistência segue sem qualquer tipo de interrupção

Com o desfecho positivo das tratativas de bastidores, o Planserv confirmou de forma oficial que a prestação de serviços segue em total regularidade:

Manutenção da Rede : A Cooperativa Cardiotórax permanece integrando normalmente a rede credenciada do plano;

: A Cooperativa Cardiotórax permanece integrando normalmente a rede credenciada do plano; Consultas e Cirurgias : Todos os atendimentos eletivos e de urgência aos beneficiários seguem mantidos, sem sofrer qualquer tipo de interrupção ou hiato enquanto as providências formais do acordo são finalizadas.

A resolução do impasse reforça a política de governança do plano estadual em buscar o entendimento direto com os prestadores de saúde, evitando que gargalos operacionais e burocráticos afetem o elo mais frágil do sistema: o servidor público e seus dependentes que dependem da cobertura assistencial em procedimentos de alta complexidade na Bahia.