Plantação com 28 mil pés de maconha é erradicada pela polícia na Bahia

Uma plantação com 28 mil pés de maconha foi erradicada na manhã desta segunda-feira, 25, durante a "Operação Terra Limpa" na Ilha dos Porcos, localidade do município de Curaçá, na região do Vale do São Francisco.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com essa ação, já foram 43 mil pés de maconha erradicados pela 45ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Curaçá), em menos de 72h.

Os policiais retornaram a outro ponto da Ilha, mesmo local onde foram erradicados 28 mil pés da erva na sexta-feira, 22, após informações de uma nova plantação. A nova plantação foi encontrada com um sistema de irrigação que puxava água do Rio São Francisco.

De acordo com a SSP, toda a plantação foi erradicada e incinerada. Uma amostra da droga foi encaminhada para a Delegacia Territorial (DT) de Curaçá.

A SSP informou que, em 2023, a Operação Terra Limpa destruiu mais de 420 mil pés de maconha na região Norte do estado.