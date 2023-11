Plantação com 4 mil pés de maconha é destruída pela PM | A TARDE

A Polícia Militar destruiu uma plantação com quatro mil pés de maconha no bairro de Bebedouro, em Campo Formoso, norte da Bahia. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) neste sábado, 21.

No local, as forças de segurança ainda apreenderam 17 quilos da droga, além de duas armas. Conforme a SSP, o plantio foi encontrado após investigações dos setores de inteligência, com apoio de drones. Ninguém foi preso.

O trabalho conjunto das guarnições das 54ª e 75ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs) e da Rondesp Norte, na última sexta-feira, 20, faz parte da Operação Terra Limpa, que já erradicou 820 mil pés de maconha em 2023.

O comandante da 54ª CIPM, major Gil Santana, contou que o trabalho conjunto foi fundamental. "O trabalho de combate ao tráfico é prioridade na região", finalizou o oficial.