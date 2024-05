Plataforma oferece cursos de idiomas gratuitos online; confira | A TARDE

A Kultivi, plataforma de ensino online, oferece cursos de idiomas gratuitos para ajudar aqueles que desejam aprender ou aprimorar suas habilidades linguísticas. São oferecidos aulas de inglês, francês, espanhol, japonês, italiano, coreano, alemão e até mesmo Libras (Língua Brasileira de Sinais).



A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar um ambiente de aprendizado acessível, onde os alunos tenham a flexibilidade de estudar no seu próprio ritmo e no horário que for mais conveniente para eles. Ela conta com uma gama de recursos como videoaulas até exercícios práticos, a metodologia da plataforma atende a diferentes estilos de aprendizagem. Além disso, os alunos têm acesso a materiais complementares, como apostilas e dicionários, para aprimorar ainda mais suas habilidades linguísticas.

Os cursos são divididos em diferentes níveis, desde o básico até o avançado, para atender às necessidades dos alunos em diferentes estágios de aprendizado; e são ministrados por professores experientes e qualificados, que utilizam métodos de ensino inovadores e interativos para tornar o aprendizado mais envolvente e eficaz.

A Kultivi tem como missão democratizar o acesso à educação de qualidade, oferecendo cursos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. Além dos cursos de idiomas, a plataforma também disponibiliza aulas de matemática, física, química, biologia, história, geografia, entre outras disciplinas. Desde o seu lançamento, a Kultivi já impactou milhões de pessoas em todo o Brasil, ajudando-as a adquirir novos conhecimentos e aprimorar suas habilidades.

Para saber mais sobre os cursos de idiomas gratuitos da Kultivi, acesse o site da plataforma.

Publicações relacionadas