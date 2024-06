PM apreende 700 quilos de pólvora em Cruz das Almas | A TARDE

Policiais militares da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) desarticularam uma operação clandestina de espadas em Cruz das Almas, na manhã de domingo, 26. Na ação, foram apreendidos 700 quilos de pólvora, 300 bambus utilizados para confecção dos fogos de artifício e duas máquinas artesanais utilizadas no processo de fabricação.

"Os pms receberam a denúncia de que havia uma fábrica ilegal de espadas de fogo em uma fazenda na zona rural do município. No local, os agentes confirmaram a existência do material, que foi apreendido e apresentado na delegacia que atende à região", diz a nota da PM.

As guerras de espada foram proibidas em Cruz das Almas com base no Estatuto do Desarmamento, instituído em 2003. Além disso, a legislação estadual prevê que fabricar, possuir e soltar espadas é crime, cuja pena pode chegar até seis anos de prisão.

