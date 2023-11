PM apreende adolescentes e recupera dinheiro roubado em Eunápolis | A TARDE

Policiais militares da 7ª CIPM, em parceria com policiais civis, apreenderam dois adolescentes nesta terça-feira (24) e recuperaram parte do dinheiro subtraído pela dupla na cidade de Eunápolis, a 528 quilômetros de Salvador.

A captura ocorreu em menos de 24 horas, da denúncia de roubo. De acorda com a vítima, três criminosos levaram a mochila dele contendo dinheiro e, em seguida, fugiram em um Gol de cor branca.

As equipes iniciaram as rondas ostensivas e conseguiram recuperar o automóvel utilizado pelo trio no bairro do Arnaldão.

As informações apontam que o veiculo tinha sido roubado na cidade de Porto Seguro e estava sendo utilizado para a prática criminosa.

“O trabalho integrado das polícias foi fundamental para conseguirmos capturar os dois adolescentes envolvidos no roubo. Só neste mês de outubro, a PM já retirou de circulação oito armas de fogo em Eunápolis, sendo 5 pela 7ª CIPM e 3 pela Rondesp Extremo-Sul”, destaca o major Moreira, comandante da 7ª CIPM.

A PM conseguiu localizar os dois adolescentes com uma parte do dinheiro roubado. No momento da apreensão eles utilizavam uma máscara. A dupla foi apresentada na Polícia Civil do município.