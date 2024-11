PM apreende armas, munições e drogas em Senhor do Bonfim

Drogas e metralhadora foram apreendidas durante abordagem em Senhor do Bonfim. - Foto: Divulgação | SSP - BA

Policiais militares do 6º BPM apreenderam duas armas de fogo, munições e drogas, na noite de sexta-feira, 18, em Senhor do Bonfim. Os PM´s foram acionados em razão de um homem alvejado na perna na Rua Operários da Leste, no bairro Itamaraty.

No local, os policiais localizaram a vítima, que foi socorrida pelo Samu, e identificaram um homem como suspeito de haver efetuado o tiro. Após entregar a pistola que trazia consigo, o indivíduo informou a localização de uma metralhadora e drogas nas imediações.

Na ação, foram apreendidos um 1,4kg de maconha, 4kg de crack, uma balança de precisão, uma pistola .40 com numeração raspada, uma metralhadora 9mm e munições de calibre .40, que foram encaminhados, juntamente com o indivíduo detido, para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.