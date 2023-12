PM apreende drogas e recupera veículo em Lauro de Freitas | A TARDE

Guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT), Rondesp RMS, recuperaram um veículo com restrição de roubo e apreenderam drogas na BA-099, em Lauro de Freitas. Os militares realizavam rondas na região na noite de sábado, 9, quando avistaram um homem em uma motocicleta que, ao perceber a aproximação dos policiais, acelerou tentando fugir.

De acordo com a PM, o motociclista colidiu com um carro ao tentar empreender fuga. Durante a abordagem foi constatado que a placa ostentada pelo carro era incompatível com os demais sinais identificadores do veículo, possuindo restrição de roubo. Sendo ainda encontrado drogas tanto com os ocupantes do carro quanto da motocicleta.

Todos os envolvidos no acidente receberam atendimento médico pelo Samu, sendo o motociclista conduzido para uma unidade de saúde da região, onde ficou custodiado.



Os outros três suspeitos, o carro, a moto, 103 porções de cocaína, 3 porções de maconha e os demais pertences apreendidos foram apresentados à delegacia que atende a região, onde a ocorrência foi registrada.