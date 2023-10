PM apreende quase 500 kg de drogas em ônibus vindo de SP | A TARDE

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual apreenderam quase 500 kg de drogas em um ônibus que vinha de São Paulo, sentido Salvador, na madrugada deste domingo, 22. Os entorpecentes, maconha, haxixe e cocaína, estavam sob os bancos dos passageiros em caixas térmicas e de papelão.





PM

O motorista e o proprietário do veículo informaram que desconheciam o teor das embalagens e que viram uma mulher colocando os objetos no interior do ônibus. Dentro das caixas foram encontrados 392 tabletes de maconha, 79 tabletes de cocaína, três porções de maconha e uma porção de haxixe, que juntos somavam 475 kg, além de uma quantia de R$ 192 e dois aparelhos celulares.

O condutor e o proprietário do veículo, junto com o material apreendido, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, em Brumado, para as medidas cabíveis.