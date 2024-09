PM apreende submetralhadora e drogas em Feira de Santana

- Foto: Divulgação

Na manhã de sábado, 7, policiais militares da 66ª CIPM apreenderam uma submetralhadora e drogas, dentre outros materiais utilizados para o tráfico de entorpecentes na Rua Senhor do Bonfim, bairro de Novo Horizonte, em Feira de Santana.



Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu durante intensificação de policiamento na região, quando os policiais se depararam com cerca de cinco homens na prática de tráfico de drogas, e ao avistarem as viaturas, os suspeitos atiraram contra as guarnições e fugiram.

Na ação, foram encontrados 6 quilos de cocaína, dois tabletes de crack, 17 tabletes de maconha, dois pacotes de 500g de maconha, uma submetralhadora artesanal cal. 9mm, uma capa de colete, uma bolsa contendo embalagens para o fracionamento e acondicionamento de drogas para comercialização, uma faca, um martelo, quatro munições cal. 9mm, e uma balança.

Todo o material apreendido foi apresentado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.