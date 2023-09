PM divulga balanço de operações no bairro do Calabar; confira

A Polícia Militar (PM-BA) realizou nesta terça-feira, 5, uma coletiva onde detalhou os números das ações que têm sido realizadas na localidade do Alto das Pombas, no bairro do Calabar, em Salvador.

De acordo com o comandante-geral da PM, Paulo Coutinho, a operação foi planejada ainda na sexta-feira, após uma facção criminosa divulgar imagens de seu poder bélico. Ao todo, foram sete indivíduos mortos em confronto com os agentes, oito presos e 10 reféns liberados.

"Essa ação contou com seis unidades da PM, um ostensivo próximo a 60 agentes com tropas especializadas, onde objetivamos primeiro a prisão de todos. O primeiro confronto foi sequenciado por uma tomada de reféns onde liberamos 10 pessoas. Infelizmente, tivemos confrontos na sequência, onde tombaram sete resistentes, mas prendemos também oito indivíduos ligados ao crime. Recuperamos seis fuzis e oito pistolas", afirmou Coutinho.

Para o coronel, os números obtidos pela força policial demonstram o trabalho efetivo que tem sido realizado no território baiano. Ele ainda destacou o número de reféns que já foram liberados pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

"Demonstração clara da força estatal diante da mobilização do crime, aonde de maneira ousada eles tentaram afrontar a população local e precisamos fazer uma intervenção. Ontem, com os 10 reféns liberadas, chegamos a marca de 144 reféns liberados durante os últimos anos pelo BOPE. Não haverá espaço para o crime, nem tentem intimidar os agentes ou a população. O crime é inimigo da sociedade", completou.

A coletiva foi realizada no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar da Bahia, localizado no Largo dos Aflitos, no Dois de Julho, e ainda contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.