PM divulga edital de abertura das inscrições para colégio e creches | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia lançou o edital de inscrições do processo seletivo para admissão de alunos para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nossa Senhora das Graças, creche da PM e do Colégio da Polícia Militar (CPM), para o ano letivo de 2024.

As inscrições serão realizadas através da internet a partir do dia 3 de janeiro, das 10h às 17h, do dia 8 de janeiro, pelo site do CPM, para os colégios, além do site da Secretaria de Educação (SEC), e do site institucional da PM para creches.

Serão ofertadas 70% das vagas do CMEI Nossa Senhora das Graças para os militares estaduais da PM-BA e bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), além de servidores públicos civis da PMBA e do CBMBA; e 30% para filhos de não-servidores.

Os alunos ingressam através de sorteio de vagas. Os 16 CPMs localizados em Salvador e interior do estado oferecem 2.709 vagas para o ensino fundamental e 617 para o ensino médio. A Creche da PM, que admite crianças do grupo 2 ao grupo 5, oferece 95 vagas.

Para os CPMs de Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, 50% das vagas serão destinados aos filhos de servidores e 50% para filhos de não-servidores.

Já para os CPMs localizados em Salvador, Dendezeiros, Lobato, Ribeira, Luiz Tarquínio e Cajazeiras, 70% das vagas serão disponibilizadas para filhos de servidores e 30% para filhos de outros cidadãos.