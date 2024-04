PM é baleado durante tentativa de assalto em Salvador; veja vídeo | A TARDE

Crime ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, em Pau da Lima | Foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar foi baleado no pescoço no início da tarde desta quinta-feira , 21, durante tentativa de assalto ocorrida no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O crime ocorreu por volta das 12h30, cometido por dois homens não identificados que estavam em uma motocicleta.

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento no local; assista abaixo:





Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com a polícia, testemunhas se deslocaram até a 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (47ª CIPM), informando que um policial havia sido baleado. Agentes foram até o local e constataram que a vítima tinha sido transportada até o Hospital São Rafael.



Os policiais então foram até a unidade de saúde, onde confirmaram que a vítima do crime foi o subtenente da reserva, Olivaldo de Jesus Santos.



Ainda segundo a polícia, os dois criminosos anunciaram o assalto sem saber que a vítima era policial. Quando descobriram, eles efetuaram um disparo que atingiu de raspão o lado esquerdo do pescoço do subtenente. Ele encontra-se fora de perigo.



De acordo com a PM, rondas foram efetuadas em toda a região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.