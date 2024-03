PM é flagrado bebendo, dá tapa em mulher e recebe garrafada na Bahia | A TARDE

Um policial militar ficou ferido na noite desta quarta-feira, 28, após discutir com uma mulher em um bar no povoado de Travessão, que pertence ao município de Camamu, no sul da Bahia.

Informações preliminares apontam que a situação teria se inicado após o policial ser questionado por estar bebendo enquanto estava no meio do expediente. Além de estar fardado, uma viatura da Polícia Militar está parada em frente ao estabelecimento. Nas imagens é possível ver o PM com um copo, mas o conteúdo é desconhecido.

Em um segundo momento, ele se aproxima da mulher e desfere um tapa. No revide, ela arremessa uma garrafa de cerveja, que acerta a cabeça do agente. Nas imagens, é possível ver o policial sangrando.

Na sequência, o PM deixa o estabelecimento comercial com a arma em punho, chama um colega e, por fim, ainda efetua um disparo para cima.

Assista:

Reprodução