PM e PF desmontam plantação de maconha na Bahia | A TARDE

Em operação conjunta, as Polícias Militar e Federal desmontaram nesta quinta-feira, 18, uma plantação de maconha com potencial de render 1 tonelada de entorpecente. O plantio ilegal foi encontrado na cidade de Casa Nova, no norte do estado.

Ações de inteligência foram realizadas pelas equipes, após informações da atividade criminosa. A roça foi encontrada no distrito de Riacho do Sobrado, zona rural do município de Casa Nova.

Forças Estadual e Federal desarticularam uma estrutura de irrigação. Suspeito de vigiar o local, um homem foi preso. Com ele, foram apreendidos uma espingarda calibre 28 e munições.

Três amostras da droga foram coletadas e o restante do plantio acabou erradicado e incinerado.