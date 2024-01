PM é resgatado após ser vítima de sequestro na Bahia | A TARDE

Um policial militar foi sequestrado por criminosos em Aratuba, localidade da cidade de Vera Cruz. Lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), ele foi resgatado na noite de terça-feira, 16, e passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições do 23° Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam a informação do sequestro e se deslocaram para a localidade. Ao perceberem a chegada das viaturas, os criminosos liberaram o policial e fugiram para uma área de mata.

O policial militar, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para um hospital da região, onde foi medicado e liberado.

Rondas são empreendidas na região com o objetivo de capturar os sequestradores. O motivo do sequestro não foi revelado.