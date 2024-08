PM erradica 56 pés de maconha em Várzea do Poço

Droga foi localizada em Lajinha, área rural de Várzea do Poço - Foto: Divulgação / PMBA

A guarnição do Peto da 91ª CIPM juntamente com a guarnição da Rondesp Chapada, erradicaram 56 pés de maconha na localidade de Lajinha, área rural de Várzea do Poço, na manhã desta quinta-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes se deslocaram até o local após informações que dois homens armados estariam na região. Ainda segundo a corporação, esses indivíduos teriam trocado tiros com a guarnição do Peto da 91ª CIPM, no dia 19 de agosto.

Ao chegar no local, os dois suspeitos foram vistos debaixo de uma árvore e ao avistarem a aproximação das guarnições começaram a efetuar disparos de arma de fogo. Foi realizado o revide, sendo que os homens evadiram do local ganhando a mata fechada.

Foram feitas buscas no local e apreendidos oito trouxinhas de substâncias análogas a maconha e um tablete prensado de substância análoga a mesma droga. Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Várzea do Poço para adoção de medidas cabíveis.