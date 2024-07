PM fecha o cerco contra traficantes e apreende drogas em toda a Bahia

Apreensão em Itabuna - Foto: Divulgação | PM-BA

Forças policiais da Bahia realizaram apreensões de drogas em diversos municípios da Bahia nos últimos dias que antecedem o feriadão para o São João. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, apreensões foram realizadas em Camaçari, Umburanas, Itabuna e Encruzilhada. Além disso, traficantes também foram presos.

Na noite de quinta-feira, 20, um traficante foi preso em Encruzilhada, no sul da Bahia, ao ser flagrado por policiais portando uma sacola plástica durante patrulhamento da localidade conhecida como Vila do Café. No interior do recipiente, foram encontrados 23 porções de maconha, 20 frascos de lança-perfume, 10 porções de cocaína e dinheiro em espécie. Ele foi encaminhado para o Disep, em Vitória da Conquista.

Na manhã de sexta-feira, 21, policiais militares da 24ª CIPM ealizavam a Operação Amanhecer Seguro, quando receberam uma denúncia de tráfico em Umburanas, no norte da Bahia. Com base em informações relativas ao crime, buscas foram feitas e um suspeito localizado e abordado, sendo encontrados um quilo de maconha e uma balança de precisão. O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

Em Itabuna, sul da Bahia, foram registradas duas ocorrências na sexta-feira. No bairro São Pedro, os pms participavam da Operação Garra de Arquimedes, quando receberam uma denúncia de tráfico. No local foram encontrados cinco suspeitos, que fugiram ao avistar a viatura. Eles abandonaram 42 pinos de cocaína, 15 porções de maconha de diferentes tamanhos, nove pedras de crack, munições de calibre 9mm e dinheiro em espécie.

No mesmo dia, no bairro Nova Itabuna, um grupo de indivíduos que correu ao perceber a presença policial. Dois suspeitos foram alcançados e abordados, sendo encontrados com eles 121 porções de cocaína, 149 pedras de crack de diferentes tamanhos, três porções de maconha, munições de calibre 45, um rádio comunicador, uma faca, dinheiro em espécie e cerca de 50g de pasta-base. Eles foram presos.

Em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, as ações policiais aconteciam em Barra do Pojuca quando policiais avistaram dois motociclistas em atitude suspeita. Ao se aproximarem dos indivíduos para abordá-los, os militares foram recebidos a tiros. Houve revide e os suspeitos conseguiram fugir. Os PMs encontraram 21 porções de maconha, 31 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, uma faca, uma máquina para cartões bancários e munições de calibre 38.