PM frustra sequestro, liberta reféns e recupera veículo roubado | A TARDE

Policiais do Batalhão Gêmeos frustraram um sequestro e resgataram três reféns, na manhã deste sábado, 30, no KM 623 da BR 324. As equipes também conseguiram recuperar um caminhão roubado, carregado com cerca de 5 toneladas de carne, e apreenderam dois suspeitos, que estavam portando réplicas de pistola.

Os PMs receberam um chamado dos moradores locais, alertando sobre o roubo de um caminhão de carga e o sequestro das pessoas que estavam nele, perto da Rua Soares Filho, à beira da BR. Com base nessas informações, os militares iniciaram buscas e avistaram o veículo na estrada.

Ao tentarem escapar da abordagem policial, os suspeitos foram alcançados, detidos e as três vítimas do sequestro foram libertadas. Além disso, o caminhão carregado de carne foi recuperado. Duas réplicas de pistola e um adolescente foram apreendidos, e um homem foi preso durante a ação.

Todo o material apreendido, bem como as vítimas e os detidos, foram encaminhados para unidades especializadas da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.