PM "influencer" é afastado de atividades após participação em podcast | A TARDE

Participante assíduo de diversos podcasts e produtor de conteúdo digital nas redes sociais, o soldado da Polícia Militar da Bahia, Clézio Santana Lins, conhecido como Lins Santana, foi afastado das atividades operacionais da 59ª Companhia Independente de Abrantes, em Camaçari. A decisão foi publicada na última segunda-feira, 16, e acontece após a participação do militar no Podcast "Só Vem", no último dia 5,

Durante o programa, Lins descreve detalhes de uma abordagem policial da guarnição que integrava. Segundo ele, um casal estava mantendo relações sexuais dentro de um carro e um integrante da equipe teria insistido na abordagem para satisfazer sua lascívia, mesmo sendo repreendido por Lins.

“Qual foi homi, deixa o casal lá”, disse Lins. Em resposta o policial disse: “É, ela vai, mas ela vai voltar sem calcinha”; o Sd LINS perguntou: “Porque?”, tendo como resposta: “Eu trouxe a calcinha (risos)”.





Só Vem Pod Cast

Na decisão, assinada pelo Comandante-Geral da PM-BA, Coronel Coutinho, fica determinado que o Soldado também está proibido, temporariamente, de usar uniforme e armas pelos próximos 30 dias.

Violação de conduta

O processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra o Soldado Lins apura violação de conduta do Estatuto da Polícia Militar da Bahia e da Portaria que regulamenta a conduta de policiais militares em redes sociais.

Segundo o documento, o servidor “maculou a imagem da corporação, desacreditando à população a seriedade da abordagem policial”.