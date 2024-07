PM intensifica ações de segurança nesta segunda-feira

Nas edições anteriores, foram apreendidas 555 armas de fogo - Foto: Divulgação PMBA

A Polícia Militar da Bahia está reforçando a segurança em todo o estado nesta segunda-feira, 08, com a 27ª edição da Operação Força Total. A operação envolve todo o seu efetivo no policiamento ostensivo, visando aumentar a segurança da população através de ações preventivas, como abordagens, apreensão de drogas e armas de fogo, além do cumprimento de mandados de prisão.

Nas edições anteriores da Operação Força Total, foram apreendidas 555 armas de fogo, 907 criminosos foram presos em flagrante, e 430 veículos foram recuperados. Essas ações são fundamentais para reduzir a criminalidade, tirar armas ilegais das ruas, combater o tráfico de drogas e garantir que criminosos sejam responsabilizados por seus atos.