PM nega ataque de criminosos a helicóptero da PF em Salvador

A Policia Militar, por intermédio do Grupamento Aéreo da corporação (Graer) negou a informação de que um helicóptero da Policia Federal tivesse sido atingido por tiros, no último domingo, 17, por um suposto grupo criminoso que atua na região de Cajazeiras XI.

Em um vídeo gravado, de acordo com o Graer, aparece o helicóptero da Polícia Federal, que realizava operação especial aérea, durante a qual efetuou alguns disparos de contenção, em uma área de mata onde havia presença de marginais armados.



"Não houve essa ação de tiros contra a aeronave da Policia Federal. Nós sim, estamos usando estratégias para deter os bandidos, como o voo de saturação de policiamento e disparos de contenção", disse o Ten. Cel. PM Wolney Anderson Santos de Almeida



As ações tem sido intensificadas com diversas operações após a morte do agente Lucas Caribé Monteiro de Almeida, morto no bairro de Valéria.

O Grupamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar e do Comando de Aviação Operacional (CAOP) da PF, apoiam as ações dos últimos dias realizadas pela Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil.

Ações integradas contra a facção que agiu em Valéria, já localizaram três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, carregadores, munições, rádios comunicadores e peças de veículo roubado.