PM prende dois homens suspeitos de roubo no Centro de Lauro | A TARDE

Policiais militares da 52ª CIPM detiveram dois indivíduos após denúncia de roubo no Centro da cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite de sexta-feira, 1º.

Pms realizavam patrulhamento, quando foram acionados para averiguar uma ocorrência de roubo na região central do município. Ao realizarem buscas nas imediações, dois homens com as características informadas foram avistados e foram abordados.

Com eles, foran encontrados dois aparelhos celulares cuja procedência os suspeitos não souberam informar. Os dois indivíduos foram apresentados, juntamente com os materiais apreendidos, na 23ª Delegacia Territorial para o registro de ocorrência.