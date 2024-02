PM prende homem com arma e drogas durante a Força Total em Itapetinga | A TARDE

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na manhã desta quarta-feira, 31, Itapetinga, durante 20ª edição da Operação Força Total, que acontece nos 417 municípios baianos.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), A apreensão, realizada por policiais militares da 8ª CIPM, ocorreu logo após uma guarnição receber uma denúncia anônima sobre homens armados e traficando drogas em um endereço na Rua da Pedreira, bairro Lunolândia, mais conhecido como Piaba.

Ao chegarem no imóvel indicado, os pms flagraram apenas um homem que portava uma pistola calibre 9mm carregada com 10 munições. Ainda na busca no local, os policiais encontraram drogas (maconha e crack), celulares, um notebook, embalagens vazias para acondicionamento de cocaína e R$ 275,25 em espécie.

Neste momento, o preso e o material apreendido estão sendo apresentados pelos policiais militares na 21ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).