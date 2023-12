PM prende homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas | A TARDE

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira, 13, soba a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Encruzilhada. A prisão foi realizada por policiais militares da Cipe Sudoeste.

Conforme a corporação, após recebimento de denúncia, os pms realizaram rondas no povoado da Vila Café, quando avistaram um homem com as características informadas na denúncia. Ao realizar a abordagem, foram encontrados entorpecentes com o suspeito.

Na sequência, foram achados nas imediações mais 36 papelotes de cocaína, quatro pedaços e 54 porções de maconha, uma balança de precisão, um talão de notas promissórias com valores e nomes de clientes e um rolo de papel filme para o acondicionamento de drogas.

O suspeito foi detido, sendo feita a condução, juntamente com os materiais apreendidos, para delegacia de Encruzilhada, onde foi registrada a ocorrência.