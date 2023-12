PM prende quadrilha por prática de roubo em Santo Antônio de Jesus | A TARDE

Policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Santo Antônio de Jesus prenderam três mulheres e um homem, suspeitos de praticarem furtos no comércio de rua da cidade do Recôncavo Baiano.

Com a quadrilha os agentes localizaram 34 bolsas, 57 peças de roupas, duas furadeiras, 15 torneiras, quatro faqueiros, oito conjuntos de fondue, duas farinheiras, 32 cabides, 20 pares de sandália, seis fritadeiras grill e 13 produtos de cosméticos.

O flagrante ocorreu após denúncias. O material apreendido estava em um veículo, localizado na cidade de Itaparica.

Eles foram autuados em flagrante por furto qualificado. Todo o material apreendido será restituído aos comerciantes.