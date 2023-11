PM promove Workshop de Segurança Rural no Sudoeste da Bahia | A TARDE

Com o objetivo de interiorizar os patrulhamentos preventivo e ostensivo, a Polícia Militar realizou nesta quarta-feira, 22, o 1° Workshop de Segurança Rural do Sudoeste da Bahia. O evento aconteceu em Vitória da Conquista, município que possui a 92a Companhia Independente Rural.

Na ocasião, um veículo foi entregue a 92a Companhia Independente Rural. O carro, doado pela Rede Colaborativa (associação de produtores e moradores da zona rural), será empregado nas visitas aos produtores rurais, em reuniões e no patrulhamento.

A sede do Comando de Policiamento Regional (CPR), já conta com um Centro de Operações da Companhia Rural, responsável por fiscalizar, 24 horas por dia, escolas, quilombos, fazendas, casas e vias vicinais.

O subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, o comandante de Operações da PM, coronel Manoel Xavier, ruralistas, empresários, participaram do evento, que contou ainda com a inauguração do novo auditório do CPR.