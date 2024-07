PM registra 46% de redução de acidentes nas rodovias estaduais no SJ

A PM também registrou uma redução de 62% no número de acidentes sem vítimas - Foto: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), registrou uma redução de 46% no número de acidentes nas rodovias estaduais durante cinco dias da Operação São João 2024, realizada da última sexta-feira, 21 até terça-feira 25, em comparação com o mesmo período ano passado.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e as Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (Itabuna, Brumado e Barreiras) da PMBA contabilizaram 43 acidentes, sendo 31 sem vítimas, seis envolvendo feridos e seis com vítimas fatais. A PM também registrou uma redução de 62% no número de acidentes sem vítimas. No mesmo período em 2023 foram registrados 80 acidentes, sendo 11 envolvendo vítimas fatais.

Os policiais militares empregados nas estradas abordaram 25.871 pessoas e 16.878 veículos (ônibus, carros, táxis, vans, motocicletas e transporte de cargas). Entre os veículos abordados, 4.155 foram autuados, 137 removidos e 17 recuperados. Ainda entre as autuações de trânsito, a PM registrou 175 ultrapassagens proibidas, 19 por transitar no acostamento, 478 por falta de cinto de segurança e 271 condutores que não estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao todo, 17 pessoas foram presas em flagrante e quatro armas de fogo foram apreendidas, além do registro de cinco ocorrências envolvendo porte de drogas. Nas ações de fiscalização, 511 condutores foram abordados com a utilização de etilômetro, sendo que 157 se recusaram a fazer o teste.

"Na Operação São João 2024 houve um incremento de 400 policiais militares em regime de hora extra, o que possibilitou à Polícia Militar potencializar as ações ostensivas e fiscalizadoras da legislação de trânsito e, consequentemente, impactou na redução dos sinistros nas rodovias estaduais", destaca o tenente-coronel Borges, subcomandante do CEPRv.