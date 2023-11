PM resgata cerca de 300 aves silvestres em Camaçari | A TARDE

Guarnições da Companhia de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa), com o apoio do 12º BPM, resgataram cerca de 300 aves silvestres que estavam prester a comercializadas, no centro do município de Camaçari. A apreensão aconteceu no último domingo, 19.





PMBA

Os pms foram acionados através do Cicom e, ao chegarem ao local indicado, constataram o fato, encontrando os animais mantidos em gaiolas, que foram apreendidas. Nenhum suspeito foi localizado.

As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Inema.

O cativeiro de aves silvestres é crime ambiental, de acordo com o artigo 29, parágrafo 1º, inciso III, da lei nº 9.605/98 (lei de crimes ambientais).