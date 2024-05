PM retira pichações de facções criminosas na região do Subúrbio; veja | A TARDE

Pichações de facções criminosas, responsáveis pela onda de violência nos últimos dias na região do Subúrbio de Salvador, estampadas nas paredes de casas e comércios começaram a ser cobertas. A ação teve apoio de policiais militares do Comando de Policiamento Regional da Capital - CPRC/BTS, 18ª Companhia Independente de Polícia Militar- Periperi e Base Comunitária de Segurança do Rio Sena deram apoio.

A ação foi realizada na Baixada de Mirantes de Periperi, Rua Daniel Além e Transversais, Rua Lindaura Borges, e Travessa 8 de maio.

Além da retirada dos símbolos das organizações, a região também teve o policiamento reforçado. Segundo a PM, o objetivo desta ação consiste em realizar a contenção do avanço da incidência criminal visto os fatos ocorridos na última semana passada, onde ocorrera uma guerra entre duas facções a fim de estabelecer domínio territorial.





Reprodução