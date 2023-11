PM suspeito de liderar facção no interior da bahia é morto | A TARDE

Operação em conjunto entre as polícias militares da Bahia e de Goiás localizou um subtenente aposentado apontado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como liderança de uma facção criminosa em Jacobina, no interior baiano. De acordo com informações da SSP-BA, o subtenente foi encontrado no município de Cristalina, estado de Goiás, na terça-feira, 31.

Na rodovia estadual GO-436, o policial e outro homem foram avistados em um veículo. A dupla não obedeceu a ordem de parada, atirou contra os militares e acabou ferida. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Ainda de acordo com a SSP-BA, o policial buscava drogas e armas em outros Estados. Na operação também foram apreendidos uma pistola, uma espingarda, um revólver, carregador, munição, tabletes e sacos com entorpecentes, além de R$ 5 mil em espécie.