PM suspeito por morte de gerente de mercado foge de prisão | A TARDE

O soldado da Polícia Militar Diego Kollucha Santos Vasconcelos, que estava preso no Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas, e foi alvo da ‘Operação Sangue Frio', deflagrada na manhã desta quarta-feira, 27, fugiu da unidade pouco antes do cumprimento do novo mandado de prisão em seu desfavor.



O PM estava preso na unidade militar desde outubro do ano passado sob a suspeita de prática de milícia e assassinato de duas pessoas em Feira de Santana. Desta vez, ele foi apontado como responsável pelo homicídio qualificado de Juliana de Jesus Ribeiro, cometido no dia 25 de maio de 2023, em Saubara.

Em nota, Ministério Público confirmou a fuga do suspeito da Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP) e informou que "cumpriu os mandados da operação 'Sangue Frio'. Neste momento, o MP está trabalhando junto com as forças de Segurança Pública do Estado para localizar o policial militar e está confiante de que ele será recapturado nas próximas horas".

Já a Polícia Militar disse que "durante a revista das celas, o soldado e outros custodiados foram transferidos para uma quadra/solário da unidade, momento em que ele conseguiu escapar. Informações preliminares indicam que o fugitivo se feriu ao pular do muro".

A operação desta manhã foi cordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público e pela Secretaria de Segurança Pública, por meio da Força Correicional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force).