PM tenta sacar arma em festa e termina morrendo por tiro acidental | A TARDE

Um policial militar morreu após sacar uma arma e terminar atirando acidentalmente nele mesmo durante uma confusão dentro de um bloco carnavalesco da cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com as investigações, o soldado Romoaldo Lopes Oliveira Junior, de 33 anos, participava do pré-carnaval quando houve uma confusão no bloco e ao tentar puxar a arma que estava em sua cintura, aconteceu o disparo acidental.

O PM chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Madre de Deus, onde morreu em decorrência do ferimento.

A Polícia Militar emitiu nota lamentando a perda do companheiro e se solidarizando com a família, colegas e amigos. A 17ª Delegacia Territorial (DT) investiga as circunstâncias da morte.

PM chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Madre de Deus | Foto: APPM-BA | Reprodução