PMBA realiza mutirão para receber doações para o RS; saiba como ajudar | A TARDE

Nesta segunda-feira, 20, durante a 25ª Edição da Operação Força Total, a Polícia Militar da Bahia estará arrecadando doações em diversos pontos da cidade em sistema drive thru, para facilitar a entrega de itens que serão encaminhadas para o Rio Grande do Sul.

"Junto com o solidário povo baiano, a PM reitera sua missão de proteção e cuidado, unindo forças para ajudar a quem mais precisa, a partir desta valorosa parceria com o Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH)", diz a nota da corporação.

Os locais com o endereço são de fácil acesso e funcionarão nos seguintes horários:

• FAZENDA GRANDE 2/CAJAZEIRAS 8 - 22º BPM



Estacionamento do Supermercado Atacadão (Fazenda Grande 2) - 8h às 12h;

Rótula da Feirinha (Cajazeiras 8) - 12h às 18h

• PERNAMBUÉS – 1ª CIPM



No acesso do supermercado Atakadão Atakarejo, Av. Tancredo Neves, 3290, Pernambués – 8h às 18h



• CABULA - 23ª CIPM



Rua Silveira Martins/Entrada do Beco da Corujão - 8h às 12h;

Rua Silveira Martins/A 50m da entrada do Resgate, em frente ao Bradesco - 13h às 18h

• CAJAZEIRAS - 23° BPM



Estacionamento Assaí Atacadista, Rua Genaro de Carvalho, 516, Jardim Cajazeiras – 7h às 19h

• SUSSUARANA - 48ª CIPM



Estacionamento do supermercado Atacadão (Avenida Ulisses Guimarães), Sussuarana – 7h às 19h

• AVENIDA SÃO RAFAEL - 50 ª CIPM



Em frente ao Shopping Ponto Alto, Avenida São Rafael – 7h às 19h

• PARALELA - 82ª CIPM



Supermercado Açaí Atacadista, Av. Luiz Viana Filho Filho/ Paralela, n° 3056, Loja trecho A – 7h às 19h

• CAMPO DA PÓLVORA – 2ª CIPM – 7h às 19h

• MERCADO MODELO - 16ª CIPM – 7h às 19h

• PRAÇA IRMÃ DULCE - 17ª CIPM – 7h às 19h

• PARIPE – 19ª CIPM



Supermercado Assaí Atacadista – 7h às 19h

• VALÉRIA - 31ª CIPM



Base móvel localizada no Colégio Noêmia Rego, na Rua Boca da Mata - 7h às 19h

• PRAÇA DO CAMPO GRANDE - 18º BPM – 7h às 19h

• PRAÇA TERREIRO DE JESUS – 18º BPM – 7h às 19h

• PRAÇA DA PIEDADE – 18º BPM – 7h às 19h

• CAMAÇARI - 12º BPM

Avenida Jorge Amado, em frente ao espaço 2000 - Camaçari - 7h às 22h

• ITAPARICA – 23º BPM

Terminal do Ferry Boat - Itaparica - 7h às 22h

• MAR GRANDE – 23º BPM

Terminal da Lancha - Mar Grande - 7h às 22h

• ESTRADA DO CÔCO – 81ª CIPM



Estacionamento do Supermercado ATACADÃO- Estrada do Côco - 6h às 12h - Lauro de Freitas (81a. CIPM)



Estacionamento do Supermercado ASSAÍ - Estrada do Côco - 14h às 22h - Lauro de Freitas (81a. CIPM)

• LAURO DE FREITAS – 52ª CIPM

Estacionamento do Supermercado TOTAL - Em frente à UNIME - 7h às 22h

• BARRA – 11ª CIPM

Avenida Centenário, próximo ao Módulo policial, em frente ao Shopping Barra – 7h às 19h

• RIO VERMELHO – 12ª CIPM

Largo da Mariquita – 7h às 19h

• PITUBA – 13ª CIPM

Rua Desembargador Clemente de Oliveira no Bairro do Aquárius, nas proximidades do Hospital da Bahia – 7h às 19h

• ITAPOAN - 15ª CIPM

Avenida Otávio Mangabeira, na curva da Sereia – 7h às 19h

• BROTAS – 26ª CIPM

Avenida Vasco da Gama, próximo ao Assaí – 7h às 19h

• IGUATEMI – 35ª CIPM

Praça Ana Lúcia Magalhães – 7h às 19h

• BOCA DO RIO – 39ª CIPM

Rua Arthur Azevedo Machado. (Referência Mercado G Barbosa) – 7h às 19h

• NORDESTE DE AMARALINA – 40ª CIPM

Largo da Baianas – 7h às 19h

• MUSSURUNGA – 49ª CIPM

Sede da Unidade, Av. São Cristóvão, 3926 – 7h às 19h

• COSME DE FARIAS – 58ª CIPM

Rua Laura Costa com a Rua Nilson Costa – 7h às 19h

