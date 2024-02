PMs salvam vida de bebê engasgado na Bahia; veja toda ação | A TARDE

Policiais militares da 74ª CIPM, de Juazeiro, no norte do estado, prestaram os primeiros socorros a um bebê engasgado na noite de quarta-feira, 24. A técnica e a rapidez no procedimento adotado pelos pms, salvou a vida do recém-nascido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os militares, durante rondas no bairro João Paulo II, foram acionados por ocupantes de um veículo pedindo ajuda pois estavam com uma criança engasgada com dificuldade de respirar.

Rapidamente os pms iniciaram a manobra de Heimlich, realizada para desobstruir as vias aéreas superiores e conseguiram fazer com que a criança voltasse a respirar, emocionando a todos os presentes no local.



O recém-nascido posteriormente foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento onde foi verificada a plena saúde do bebê que retornou com seus familiares para casa.

Confira a ação: