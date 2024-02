Polícia ambiental realiza operação contra desmatamento em Trancoso | A TARDE

Guarnições da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental Porto Seguro (CIPPA/PS) realizaram operação contra desmatamento ilegal, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro (BA), na última segunda-feira, 5. Um homem foi detido durante a operação.

A ação, desencadeada após denúncias. O homem que foi detido era operador da retroescavadeira e estava removendo árvores sem as necessárias autorizações ambientais. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi emitido contra ele com base no artigo 38 da Lei 9605/98, que regula os crimes ambientais.

A retroescavadeira utilizada na ação ilegal foi apreendida e entregue a um responsável sob um Termo de Fiel Depositário, devido a desafios logísticos.

A ocorrência foi encaminhada ao Ministério Público Estadual para a tomada das medidas legais apropriadas. Com base no depoimento do operador, que é o proprietário da máquina, MP deve identificar o dono do terreno, que também poderá responder pelo crime.