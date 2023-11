Polícia apreendeu quase 8 toneladas de drogas na Bahia em 2023 | A TARDE

Ações de inteligência das forças estaduais e federal de Segurança Pública contra o crime organizado resultaram na apreensão de 7,7 toneladas de maconha, cocaína, crack, ecstasy, entre outros entorpecentes na Bahia entre entre janeiro e outubro de 2023.

Nesta última semana, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil desmontaram um laboratório de entorpecentes instalado no bairro do Caminho das Árvores.

No quarto de um hotel, os policiais civis encontraram cerca de 1 tonelada de maconha, haxixe, cocaína e drogas sintéticas, além de materiais utilizados para refino.

Informações preliminares indicam que o grupo usava um dos maiores sites de vendas pela internet do país para comercializar as drogas.

Primeiro semestre

Em abril, uma diligência da Rondesp Atlântico e da PF, iniciada em outro bairro nobre de Salvador, culminou na localização de aproximadamente 1 tonelada de cocaína. Dois traficantes foram interceptados no bairro do Itaigara, no momento em que repassavam a droga.

Após ações de inteligência, mais tabletes de cocaína foram encontrados em um galpão no bairro da Palestina. O destino final da droga seria a Europa.

"O nosso principal inimigo é o tráfico de drogas. Investimos em inteligência e equipamentos para retirar das ruas os entorpecentes e descapitalizar as facções. A redução das mortes violentas tem relação direta com o combate. Continuaremos atuando de forma integrada contra o crime organizado", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.