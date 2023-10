Polícia Civil confirma 11 presos e dois mortos em megaoperação na BA

A Operação Saigon, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira, 22, já resultou em 11 suspeitos presos e dois mortos. Os indivíduos tinham envolvimento em mais de 30 homicídios e tráfico de drogas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os mandados de prisão foram cumpridos no bairro de Águas Claras, em Salvador, além da cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

Em nota, a delegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Andrea Ribeiro, informou que a corporação segue nas ruas e sem previsão para encerramento da operação.

Participam também da operação integrada coordenada pela Polícia Civil com todas as forças que atuam na segurança pública da Bahia a Superintendência Inteligência da SSP, Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.