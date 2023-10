Polícia Civil identifica carreteiro suspeito de esfaquear secretário | A TARDE

O carreteiro suspeito de esfaquear um secretário da prefeitura de Guanambi, no sudoeste do estado, foi identificado pela Polícia Civil no sábado, 14. Segundo a corporação, o motorista, que supostamente cometeu a agressão durante uma briga de trânsito, não foi localizado.

De acordo o g1, o nome do suspeito, de 53 anos, não foi divulgado para não comprometer o andamento das investigações. A carreta que pertence a ele foi encontrada em um posto de combustível na cidade de Caetité, na mesma região.

Victor Oliveira Boa Sorte, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Guanambi, segue hospitalizado, sem previsão de alta, mas não corre risco de morrer. Ele foi esfaqueado na noite de quinta-feira (12), na BR-030, no trecho urbano do município.

A vítima contou à polícia que foi ferido durante uma discussão no trânsito. Victor Oliveira Boa Sorte disse à polícia que estava dentro do carro dele, acompanhado dos dois filhos, quando foi fechado por uma carreta, por volta das 21h30.

O secretário relatou que parou o veículo para que o carreteiro seguisse viagem, mas o condutor desceu da cabine e foi iniciada uma discussão. Durante a confusão, Victor foi atingido com duas facadas: uma no tórax, que pegou de raspão, e outra no braço, que foi profunda.

Mesmo ferido, o gestor relatou que conseguiu dirigir até o Hospital Geral de Guanambi, onde foi atendido. Durante a madrugada de sexta (13), ele passou por uma cirurgia e passa bem, está lúcido.