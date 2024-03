Polícia Civil prende homem em flagrante por estelionato em Feira | A TARDE

Policiais da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Sertão) autuaram um homem em flagrante por estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso, na tarde desta terça-feira, 5, no Centro do município de Feira de Santana.

O acusado se identificava como funcionário público e abriu uma conta com recebimento de cartão de crédito em uma instituição financeira, com o objetivo de realizar um empréstimo consignado no valor de R$ 300 mil.

A cooperativa de crédito, ao perceber a movimentação suspeita, verificou a veracidade dos documentos e acionou a Polícia Civil. Após a constatação da tentativa de golpe houve o bloqueio do cartão de crédito do investigado, que entrou em contato com o banco.

“As equipes realizaram uma campana em uma sede da instituição financeira e conseguiram prender o acusado em flagrante. Ele confessou o crime, inclusive indicando outros comparsas”, relatou o delegado Yves Correia, coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

O homem, que já tinha realizado essa mesma modalidade em outros bancos da região, está custodiado à disposição da Justiça. Os documentos falsos passarão por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).