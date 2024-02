Polícia Civil realiza operação conjunta no Aeroporto de Salvador | A TARDE

Frustrar a entrada de drogas, armas, munições, contrabandos e outros ilícitos em Salvador, é o principal objetivo da Operação Voo Legal, deflagrada nesta quinta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de Salvador, de forma integrada entre a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a Receita Federal.

Dando seguimento a ações de prevenção e repressão ao tráficos de drogas, a circulação e porte ilegal de armas de fogo, bem como o cumprimento de mandados de prisão contra pessoas envolvidas com o crime organizado e outros ilícitos durante o período das festas populares e do Carnaval de 2024, o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com o apoio do Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), realiza a vistoria em bagagens de passageiros dos voos domésticos e internacionais, no Aeroporto Internacional. Equipes da Polícia Federal e da Receita Federal também fazem as buscas de forma conjunta com a Polícia Judiciária baiana.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estão prontas para a realizar a perícia em possíveis substâncias entorpecentes e outros materiais. O Denarc já realizou a Operação Pista Livre e Mar Seguro, com vistorias em veículos e busca pessoal nas principais rodovias de acessos à capital e no terminal de passageiros do ferry boat. As ações seguem em outros pontos da cidade.