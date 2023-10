Polícia cumpre 85 mandados judiciais na capital e no interior da Bahia | A TARDE

As equipes da Polícia Civil da Bahia, através da terceira etapa da Operação Paz, cumpriram 85 mandados judiciais nos municípios de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis e Simões Filho, além de regiões circunvizinhas. Dos mandados cumpridos, 17 são de envolvidos com Mortes Violentas Intencionais (MVI) e mais seis por outros crimes.

Entre o dia 1º e a quinta-feira, 12, atividades investigativas e operacionais para a prisão de envolvidos com MVI, tráfico de drogas e associação criminosa foram intensificadas pelos Departamentos Operativos da Polícia Civil, nos quatro municípios. Ainda foram cumpridos, no período, 62 mandados de busca e apreensão. Também foram apreendidas 85 unidades de munições, explosivos e armas de fogo.

As prisões são frutos de investigações aprofundadas durante a Operação Paz e contam com o reforço de mais de 50 policiais civis de diversos Departamentos e Coordenações da Instituição, em cada município onde ocorre. Os alvos são criminosos, em sua grande maioria, envolvidos com homicídios, tráfico de drogas e armas, além de integrantes de organizações criminosas.

A população também pode colaborar fornecendo informações, com anonimato garantido no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ligando para 181.

