Polícia deflagra ação contra suspeitos de homicídio e tráfico

Suspeitos de envolvimento em crimes de homicídios são alvos da Operação Pacificação, deflagrada nesta terça-feira, 30, em um bairro de Salvador e na Região Metropolitana. Mandados são cumpridos em algumas localidades e em uma unidade do sistema prisional.

Segundo a Polícia Civil, a operação tem como objetivo principal reduzir os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na região, que não foi divulgada. A Operação Pacificação busca integrantes de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas e por homicídios.

Participam das ações o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). Ainda de acordo com a polícia, mesmo depois das ações desta segunda, as investigações terão continuidade, com a finalidade de identificar e prender outros possíveis envolvidos com os crimes na região.

“Com a retirada destes suspeitos do convívio social e a presença da Polícia Civil neste bairro, visamos à pacificação neste local, como o próprio nome da operação já destaca”, avaliou a titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), delegada Zaira Pimentel.