Polícia desarticula 15º laboratório de drogas na Bahia | A TARDE

Na madrugada deste domingo, 22, equipes da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar apreenderam mais de 32 quilos de drogas (maconha, cocaína e crack), 200 comprimidos de ecstasy, 790 papelotes menores de cocaína, em um laboratório ilícito no bairro de Cidade Alta, na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Esse foi o 15º laboratório de refino localizado pelas Forças de Segurança este ano. Alem das drogas, duas armas foram encontradas.

O major Pedro Paulo Fiuza, comandante da 85ª CIPM, contou que além das drogas, duas armas foram encontradas. “Essa é mais uma grande ação da PM no combate ao tráfico de drogas, em nosso estado. Encontramos no local também um revólver calibre 38, uma espingarda, materiais de acondicionamento de entorpecentes, caderno com anotações e um rádio comunicador", finalizou o oficial.

A denúncia partiu de populares que relataram cheiro forte saindo de uma residência, na localidade. Na casa, os militares encontraram todo o material.